تفاصيل حملة مكبرة ترفع ٢٢٠ طن قمامة بشوارع طلخا في الدقهلية

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شهدت شوارع مدينة طلخا، في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لرفع مستوي النظافة، تمكنت الحملة من رفع ٢٢٠ طن قمامة.



تأتي ااحملات في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة والمتابعة المستمرة واستمرار تكثيف أعمال النظافة والاستغلال الأمثل للسيارات المكنسية واللوادر الزاحفة، وتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.



قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة أعمال النظافة اليومية التي تقوم بها معدات المركز على مدار ثلاث ورديات صباحية ومسائية وليلية.



وأوضح نائب رئيس المركز أنه تم رفع إجمالي يومي 220 طن من القمامة من شوارع المعاهدة،وشارع طريق بلقاس،والعراقي وعمرو يونس والنوادي والبحر الاعظم، والمستشفى العام،وكامل ليلة والرشاد،والشوارع الجانبية بالمدينة.



واضاف سعد أنه تم كذلك رفع تجمعات القمامة بإشراف محمود شيحة مسئول الفترة المسائية من شارع البحر،وتقسيم المعلمين،ومحيط الشهر العقاري.



وأكد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا أنه يتم خروج معدات الحملة الميكانيكية يوميا ويتم توزيعها على المناطق المستهدفة لرفع تجمعات القمامة منها للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وحرصا على نظافة البيئة العامة.