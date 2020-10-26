خبير يكشف هدف خبيث لإثيوبيا من إنشاء سد النهضة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ شهرين، قائلًا: "ليست هناك حتى الآن أي مؤشرات على أن هناك جديد في جدية الجانب الاثيوبي، حول إستناف المفاوضات، نحن نعلم أن المفاوضات توقفت منذ شهرين بعد وضع الجانب الاثيوبي عراقيل جديدة على كافة المستويات وإصراراها على عدم وضع إتفاق ملزم".

وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلًا: "إثيوبيا لا تهدف من إنشاء سد النهضة تحقيق تنمية أو توليد كهرباء، كما تقول وإنما هدفها الرئيسي هو فرض الهيمنة على مياه النيل الازرق، وترجمة ذلك في أجندة سياسية واستراتيجية".

واكمل قائلًا: "البداية غدًا ومربط الفرس في يد الاتحاد الافريقي الذي بدأ دوره في نهاية يونيو الماضي في رعاية المفاوضات، ورغم أن الجانب الاثيوبي خالف كل ما تم في عهد الاتحاد الافريقي وبالأخص القمة المصغرة، لم يتخذ الاتحاد أي إجراءات في هذا الصدد، وبالتالي الكرة الان في ملعبه لكون راعي المفاوضات، ويجب أن يطرح على الاطراف الثلاثة نهجًا جديدًا وعليه أن يحدد من المقصر".

ولفت إلى أن موقف جنوب إفريقيا إتسم بالتراخي خلال الفترة الماضية، وتردد دائمًا الاسطوانة ذاتها، حول أهمية أن تكون حلول الازمات إفريقي إفريقي، ولكن ترديد ذلك دون وجود ثوابت حقيقية أو خطوات جادة يفقد الاتحاد الافريقي الجدية المطلوبة لمثل هذه الازمة وهي ليست بالهينة".

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