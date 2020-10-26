أحمد موسى مطالبًا بدعم ماسبيرو: التأثير أهم من العائد المادي (فيديو)



وكشف موسى أن وزيرة الإعلام درية شرف الدين طلبت منه الاستقالة من الإذاعة عقب مهاجمة حمدين صباحي مشيرا إلى ان الصحف القومية تعاني وتحتاج إلى دعم لتجازوز الأزمات.



واختتم حديثه أن ما يتم صرفه على الإعلام المصري لا يصل إلى 1 على 100 من حجم الإنفاق على الإعلام المعادي ورغم ذلك هناك تفوق تام للإعلام المصري.



قال الإعلامي أحمد موسى إن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتمع مع كبار الإعلاميين والصحفيين في مؤتمر المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة دور الإعلام في مواجهة الإعلام المعادي لمصر.وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإعلام المصري هو من واجه جماعة الإخوان الإرهابية وكان له دورا كبيرا وعظيما في ثورة 30 يونيو وكان نقطة تحول كبيرة مع الشعب المصري بالطبع.وأضاف أن الإعلام التركي والقطري يعمل تحت قيادة أجهزة مخابرات وبتمويل ضخم ويواجههم الإعلام المصري بكل قوة، وطالبت بدراسة أحوال ماسبيرو وتزويده بالامكانات المطلوبة لمواكبة التطور في الإعلام في ظل الحاجة لتدعيم الإعلام القومي والنظر للمرتبات التي لا تكفي حتى نحصل على المنتج المطلوب وأدعو رئيس الوزراء ووزير المالية للقيام بجولة داخل ماسبيرو برفقة كرم جبر.وأشار موسى إلى أن الكوادر موجودة ومتميزة ولكن تحتاج الامكانات المناسبة فكل دول العالم تصرف على القنوات الرسمية في ظل عدم وجود ربح للإعلام في ظل الحاجة لانفاق مالي كبير.وأكد أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يبذل جهد كبير في تطوير ماسبيرو لكن المطلوب أكبر ولابد من النظر بعين الاعتبار لماسبيرو وقنوات التليفزيون المصري لتطويرها مشيرا إلى أن تأثير الإعلام في الوقت الحالي أهم مما يحققه من عائد مادي.