أول تعليق من ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على تردي حالة مدفنها

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عقلت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تردي حالة مدفن الفنانة الراحلة.



وقالت "أميرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "إن المدافن الخاصة بالعائلة تتواجد في منطقة البساتين، وهذه المنطقة تشهد أعمال تطوير بسبب أعمال الكباري التي تقام بهذه المنطقة".



وأضاف "الحالة الحالية للمقبرة لا تختلف كثيرًا عن حالتها أثناء حياة ماما، هي لا تفرق معاها الشكل وكانت دائما تقول أن المهم يكون القبر منور من الداخل، وهذه المقبرة ليس بها رجاء الجداوي فقط، ولكن بها كل أموات العائلة، وأنا لست صاحبة التصرف الوحيد فيها".



وتابعت "لو كنت حاسة أن موضوع شكل المقبرة هيفرق مع طبيعة والدتي مكنتش هتأخر، وما حدث بالفعل أن جزء من الجدار متهدم حاليًا لأنه داخل في حرم الكوبري الذي سيتم بنائه في هذه المنطقة، والذي كان السبب في نقل جثث كثيرة من أمواتنا، ولم أخذ الأمر بأنه انتقاد ورديت زي ما كانت ماما هترد في هذه النقطة".



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تقوم أميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بإدارة حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمشاركة صورها من حين لآخر.



وردت أميرة مختار على سؤال واحدة من المتابعين بخصوص قبر والدتها الذي يحتاج إلى ترميم، وكانت المتابعة قد قالت في سؤالها:"الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار، كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟".



فردت أميرة مختار عليها قائلة:"هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".



وانها كلامها قائلة: "وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".

