أول تعليق من ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على تردي حالة مدفنها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
عقلت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تردي حالة مدفن الفنانة الراحلة.

وقالت "أميرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "إن المدافن الخاصة بالعائلة تتواجد في منطقة البساتين، وهذه المنطقة تشهد أعمال تطوير بسبب أعمال الكباري التي تقام بهذه المنطقة".

وأضاف "الحالة الحالية للمقبرة لا تختلف كثيرًا عن حالتها أثناء حياة ماما، هي لا تفرق معاها الشكل وكانت دائما تقول أن المهم يكون القبر منور من الداخل، وهذه المقبرة ليس بها رجاء الجداوي فقط، ولكن بها كل أموات العائلة، وأنا لست صاحبة التصرف الوحيد فيها".

وتابعت "لو كنت حاسة أن موضوع شكل المقبرة هيفرق مع طبيعة والدتي مكنتش هتأخر، وما حدث بالفعل أن جزء من الجدار متهدم حاليًا لأنه داخل في حرم الكوبري الذي سيتم بنائه في هذه المنطقة، والذي كان السبب في نقل جثث كثيرة من أمواتنا، ولم أخذ الأمر بأنه انتقاد ورديت زي ما كانت ماما هترد في هذه النقطة".

اقرأ أيضًا..

تقوم أميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بإدارة حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمشاركة صورها من حين لآخر.

وردت أميرة مختار على سؤال واحدة من المتابعين بخصوص قبر والدتها الذي يحتاج إلى ترميم، وكانت المتابعة قد قالت في سؤالها:"الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار، كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟".

فردت أميرة مختار عليها قائلة:"هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".

وانها كلامها قائلة: "وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".

أخبار تهمك

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ 19 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه