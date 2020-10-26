بفستان كلاسيك..ميس حمدان تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة ميس حمدان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان أسود كلاسيك.

وحرصت أيضا ميس حمدان على حضور الثلاث أيام الأولى من المهرجان، وتألقت بعدد من الفساتين الكلاسيكية.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بفستان كلاسيك..ميس حمدان تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
بفستان كلاسيك..ميس حمدان تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
بفستان كلاسيك..ميس حمدان تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
بفستان كلاسيك..ميس حمدان تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

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