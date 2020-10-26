تفاصيل إقالة مسؤول بالقوى العاملة بعد تصريحاته عن الكويت (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي هاني عبد الرحيم، إن الدولة المصرية لا تسمح بأي تطاول أو تجاوز من أي نوع، وتتعاون مع كل دول العالم سواء العربية أو الإفريقية أو الأوروبية.

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن وزارة القوى العاملة المصرية أقالت مسؤولًا كبيرًا من منصبه، فضلًا عن إحالته إلى التحقيق، على خلفية "نشره تصريحات مسيئة" لدولة الكويت على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتابع: "استنكرت وزارة القوى العاملة ورفضت تمامًا ما نُسب إلى معاون الوزير ياسر الشربيني من تصريحات، وذكرت أن ما صدر عن المسؤول المُقال يُعد "تجاوزًا وإخلالًا"، ولا يمت بصلة من قريب أو بعيد عن الحكومة المصرية.

وكان حساب على "فيس بوك" منسوب للمسؤول المصري قد أشار في منشور ساخر، إلى كبر سن الأمير الكويتي الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لكنه حذف المنشور لاحقًا.

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