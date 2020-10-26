"الري" تكشف أسباب قبول مصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة

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كشف المهندس محمد السباعي المتحدث بإسم وزارة الري والموارد المائية عن أسباب قبول مصر استئناف مفاوضات سد النهضة التي ستعقد غدًا قائلًا " مصر دائما مستعدة للحوار والتفاوض بجدية لإنجاح أي محادثات من أجل الوصول لاتفاق عادل ومستدام ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاث ومن هذا المنطلق جاء قبول مصر لدعوات التفاوض وهذا واضح منذ سنوات ".



وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" " إن لدى بلادنا ثواب في المفاوضات وهي بما لا يؤثر على مصالح مصر؛ وفي ذات الوقت وجود أيضًا أحقية للدول في تحقيق التنمية الخاصة بها ".



وأضاف أن"المفاوضات السابقة جميعهًا انتهت دون اتفاق وفي نفس موضوع الخلافات التي لازالت قائمة حتى الأن وبالأخص النقاط الفنية والقانونية الجوهرية "، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة قامت كل دولة برفع تقاريرها حول ملاحظاتها لدولة جنوب إفريقيا بوصفها الراعي للمفاوضات والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.



وتابع: " كل مانتمناه أن تكون هناك إرادة حقيقية وسياسية من كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق وهذا سيتضح جليًا في جولة الغد بنهاية اليوم وسوف نعرضها على الراي العام".



وشدد على أن مصر لديها ثوابت متفق عليها من قبل كافة مؤسسات الدولة وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد عليها مرارًا وتكرارً خاصة في مكالمته مع رئيس دولة جنوب إفريقيا وتشمل حق دولة إثيوبيا في تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بشكل جسيم بدول المصب ممثلة في مصر والسودان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية أن مصر مرنة في التفاوض في الجوانب الفنية ولدينا سيناريوهات مختلفة لكن لها حد يمكن تحمله.



وحول تواجد المراقبين الدوليين ممثلين في البنك الدولي والولايات المتحدة كشف "عبد العاطي" أنه تم توجيه الدعوة للمراقبين وهم متواجدين.

