لميس الحديدي: سد النهضة مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الإثنين، أن المفاوضات تنطلق بمشاركة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السفير سامح شكري قد لا يشارك في الجولة لارتباطه سابقًا بالسفر للخارج.



وتسائت: "هل تأخذنا هذه الجولة لاتفاق؟ خاصة بعد جدل تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي أدلى بها الجمعة وأثارت الجدل، مشيرة إلى أن مصر لم تتحدث على الاطلاق لا على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي عن تهديدات بإستخدام القوة في حل أزمة سد النهضة".



وأكملت قائلة: "بالعكس القيادة السياسية المصرية في كافة المحافل كانت هادئة منضبطة في تصريحاتها ومتمسكة بالهدوء وهدوء النفس بشكل فوق المعتاد وكل التصريحات كانت منضبطة، رغم تأكيد الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا أن مسألة سد النهضة مسألة حياة أو موت، وأن مصر لن تفرط في حقوقها المائية"







أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الأخيرة بعدد من التصريحات الهامة بشأن سد النهضة ورؤيته حول ما يمكن أن يشهده ذلك الملف في ظل التعنت الإثيوبي الذي تمارسه أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم.





البداية عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان، واتهم الرئيس الأمريكي إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات.





وقال ترامب: "لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج.. وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة"، وتابع: "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير ذلك السد.. سوف يفجرون السد".





ومن جانبه، علق وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أن تلك الرسائل ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة.





وكتب الوزير الأسبق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم الجمعة: "ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولها للمطالب الإثيوبية واستعدادها للتدخل العسكري للحفاظ على أمننا المائي".





ومن جانبه، عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي ترامب وهو يتحدث مع رئيس الوزراء السوداني وهو يطالبه بوضع حل لملف سد النهضة، لافتا إلى أن الأمر قد ينتهي بمصر بتفجير هذا السد، مشيرا إلى أن ما قاله ترامب بشأن السد ليس تصريحا مصريا أو تهديدا مصريا، وإنما هى نتيجة توصل لها ترامب أن الوضع أصبح خطير، ومزعج لمصر، منوها بأن ترامب يطلب أن يكون هناك وساطة سودانية في هذا الأمر، وأنه لا يلوم المصريين.



وأضاف أن ترامب لم يقل أن المصريين هددوا بهدم سد النهضة، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن هذا الأمر ليس وارد السياسية المصرية وأن المسألة لابد أن تحل حلا سياسيا.





يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.



وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.





علقت الاعلامية لميس الحديدي، على عودة مفاوضات سد النهضة، قائلة: "بعد جمود شهرين من المفاوضات تعود وتستأنف غدًا".