"فستان مطرز"..شاهد بشرى في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حضرت الفنانة بشرى رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، كما حرصت على الحضور في الثلاث أيام السابقة وتألقت فيهم بعدد من الفساتين.



وارتدت بشرى في اليوم الرابع من المهرجان، بفستان أزرق مطرز وله أكمام طويلة، واعتمدت في مظهرها على الميك أب الصاخب وشعر منسدل على كتفها.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.