لقاء الخميسي تتألق بفستان ملئ بالألوان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهرت الفنانة لقاء الخميسي في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفستان مزرقش بالألون.

وارتدت "الخميسي" فستان باللون الأبيض والأزرق، وميك أب صاخب وشعر ملموم.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
لقاء الخميسي تتألق بفستان ملئ بالألوان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان ملئ بالألوان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان ملئ بالألوان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان ملئ بالألوان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف أبي

أخبار تهمك

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ 17 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ أقل من ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد..بفستان مفتوح الصدر.. هدى المفتي في حفل افتتاح مهرجان الجونة

"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)

"بفستان غريب"..زينب غريب في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الإعلامي خالد صلاح مع زوجته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ريا أبي راشد بفستان أنيق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كندة علوش بإطلالة هادئة مع زوجها في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه