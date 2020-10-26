لقاء الخميسي تتألق بفستان ملئ بالألوان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الفنانة لقاء الخميسي في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفستان مزرقش بالألون.



وارتدت "الخميسي" فستان باللون الأبيض والأزرق، وميك أب صاخب وشعر ملموم.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.