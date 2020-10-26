نجم بايرن ميونخ ينصح جريزمان بالرحيل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد نجم بايرن ميونخ السابق بيكسينتي ليزارازو، أنه ينصح الفرنسي أنطوان جريزمان بالرحيل سريعًا عن نادي برشلونة، بعد جلوس جريزمان على مقاعد بدلاء البلوجرانا طيلة مباراته ضد فرينكفاروزي المجري في افتتاح منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
 
وقال ليزارازو، نجم بايرن ومنتخب فرنسا الأسبق، لقناة "تيليفوت" الفرنسية عن وضع جريزمان داخل النادي الكتالوني، حيث قال: "أعتقد أنه لاعب مبهر، فهو رائع مع المنتخب الوطني، لكنه ليس كذلك في برشلونة، وهذه مشكلة حقيقية".
 
وتابع: "لقد ذهب إلى البارسا من أجل خوض تجربة مثيرة واللعب بجوار ليونيل ميسي، لكن لسوء الحظ لا توجد علاقة جيدة بين الثنائي".
 
يذكر أن جريزمان صاحب الـ29 عامًا انتقل إلى البارسا في صيف 2019، قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، لكنه اكتفى بتسجيل 15 هدفًا فقط خلال 53 مباراة، فيما صنع 4 أهداف أخرى.
 
واختتم: "أنا متأكد من أنه لن يجد مكانًا له بالفعل، فهو لم يعد يعرف كيف يلعب كرة القدم بقميص البارسا، فالأمر متعلق بوجود أزمة في ثقة اللاعب بنفسه".

يذكر أن الدولي الفرنسي لم يبدأ في تشكيلة البارسا الأساسية أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، السبت الماضي، ليشهد خسارة فريقه (1-3) بمشاركته كبديل في آخر 9 دقائق.

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جريزمان برشلونة الدوري الإسباني

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