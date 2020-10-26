نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب





طالب ناصر ماهر لاعب وسط النادى الأهلى، إدارة القلعة الحمراء بتحديد مصيره بنهاية الموسم الجاري بعد موسم قضاه مع فريق سموحة بشكل مميز وكان أحد أفضل اللاعبين فى مركزه بالدوري.





وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة فريق بيراميدز فى التعاقد مع ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكان نادى سموحة قد أبدى رغبته فى التعاقد مع ناصر ماهر من النادى الأهلى خلال الفترة الحالية واستمرار اللاعب فى الفريق بعد تألقه خلال الموسم الماضي.





يذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وصعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



