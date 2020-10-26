"فستان أسود قصير".. ليلى علوي تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حضرت الفنانة ليلى علوي، فعاليات رابع يوم من مهرجان الجونة السينمائي، كما حرصت على حضور الثلاث أيام الأولى من المهرجان.



وظهرت "علوي" في اليوم الرابع من المهرجان بفستان أسود قصير من الأمام ويظهر كتفها واعتمدت على تسريحة شعر انسيابي.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.