"فستان جرئ" ..بسمة تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حرصت الفنانة بسمة على حضور، الفنانة بسمة على حضور فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت بسمة بفستان متألق باللون الأسود ومفتوح من ناحية الصدر، حيث أظهر ملامح جسدها وشعر ملموم وميك أب صاخب.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.