علا رشدي مع زوجها بفستان غريب في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حضر الثنائي علا رشدي، وأحمد آدم رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي،واللذان حرصا على حضور الثلاث أيام الأولى من المهرجان.



وظهرا الثنائي علا رشدي وأحمد آدم، بإطلالة متألقة، حيث ارتدت "رشدي" فستان باللون البنفسجي الفاتح ومفتوح من ناحصية الصدر حيث بدى غريب غير فساتين الثلاث أيام الأولى.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.