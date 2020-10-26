نجم نابولي يقترب من الرحيل في يناير





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البولندي أركاديوس ميليك نجم نابولي الإيطالي قد يرحل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ميليك يفكر في الرحيل عن نابولي في يناير المقبل علمًا بأنه ارتبط بالإنتقال إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأكد الموقع الإيطالي أن النجم البولندي البالغ من العمر 26 عامًا يحظي بإهتمام توتنهام وإيفرتون الإنجليزيين في حين ينتهي عقده مع الفريق الإيطالي في نهاية الموسم الحالي.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أركاديوس ميليك يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2016 قادمًا من آياكس وخاض مع الفريق الإيطالي 122 مباراة في جميع البطولات وسجل 48 هدفًا وصنع 5 أهداف آخرين.



