الزمالك يقرر التصعيد ضد الشناوي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر مسئولو نادي الزمالك، علي رفع ملف أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حال انضمامه إلى صفوف الأهلي،  بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر من جانب لجنة الانضباط في وقت سابق بتغريم الحارس 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وهو ما لم يتم بعد.


وتقدم الزمالك بشكوى ضد الشناوي في وقت سابق بسبب عدم رده قيمة مقدم التعاقد الذي حصل عليه من الزمالك والبالغ ٨ ملايين جنيه.

يذكر أحمد الشناوي،  لعب لصفوف نادي الزمالك، خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام  2018، قبل الانتقال إلى بيراميدز مع بداية الموسم الماضي، وحصل الزمالك على حكم من لجنة الانضباط بالجبلاية ضد الشناوي، لكن الحارس لم يرد المبلغ حتى الآن.


ويتفاوض الأهلي في الفترة مع الشناوي في وقت سابق لضمه خلال الموسم المقبل لسد النقص في مركز حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامي. 

ويرغب الشناوي في الرحيل عن بيراميدز بسبب جلوسه المستمر على دكة البدلاء وابتعاده عن التشكيل الأساسي.

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