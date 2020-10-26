وزير الرياضة يجتمع بلجان تفتيش الوزارة لمتابعة سير العمل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
Advertisements
عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع ممثلي لجان التفتيش من المختصين والخبراء ممن يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة وذلك للاطمئنان ومتابعة سير أعمال التفتيش والرقابة على جميع الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات.

وعرضت اللجنة آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالعديد من الهيئات الرياضية ومنها أندية الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور أشرف صبحى على أعضاء لجان التفتيش ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة المستندات والدفاتر لجميع الهيئات فضلاً عن تكثيف عملها حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة في أقرب توقيتات زمنية ممكنة.

جدير بالذكر أنه وفى ضوء التنسيق الذى يجريه وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية فقد صدر قرار وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ 37 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 22 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الشباب: لجنة لفحص بعض الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية والشبابية

وزير الشباب والرياضة يحضر ختام بطولة تنس الطاولة بدمياط

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب دمياط الجديدة ونادي المستقبل

وزير الشباب: نسعى لتنظيم أحداث رياضية متنوعة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان ملعب "أكليريك" بمركز شباب المحافظة (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه