وزير الرياضة يجتمع بلجان تفتيش الوزارة لمتابعة سير العمل

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع ممثلي لجان التفتيش من المختصين والخبراء ممن يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة وذلك للاطمئنان ومتابعة سير أعمال التفتيش والرقابة على جميع الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات.





وعرضت اللجنة آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالعديد من الهيئات الرياضية ومنها أندية الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.





وشدد الدكتور أشرف صبحى على أعضاء لجان التفتيش ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة المستندات والدفاتر لجميع الهيئات فضلاً عن تكثيف عملها حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة في أقرب توقيتات زمنية ممكنة.



