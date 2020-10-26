عرض "صائد الدبابات" و"جيوش الشمس" ضمن احتفالات القومي للسينما

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع أتيليه الأسكندرية " للناقد" سامي حلمي" لذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يعرض" نادي الفيلم التسجيلي" فيلم "جيوش الشمس" إخراج   "شادي عبد السلام" و فيلم" صائد الدبابات"  أخراج" خيري بشاره".

تقام الإحتفالية يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٨  أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام السابعه مساء.

فيلم "صائد الدبابات" تدور أحداثه حول قصة البطل محمد عبد العاطى، وهو مجند من الشرقية استطاع تدمير 23 دبابة إسرائيلية فى حرب اكتوبر، وعن فيلم" جيوش الشمس" تدور أحداثه حول مراحل الجيش المصري (الملقب بجيوش الشمس) وجميع مراحل الحرب بداية من العبور العظيم للدبابات على الكباري والجسور العائمة واقتحام خط بارليف ورفع العلم على سيناء وصور الخنادق والمدافع ودبابات العدو التى تم تدميرها مع الاستعانة بلقطات توضيحية لعناوين الصحف العالمية وتعليقاتها على الحرب.


تقام فعاليات النادي مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية  حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء (الكمامة) والحفاظ على مسافات التباعد الأمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

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