الاعلان عن هواتف One Plus Nord 10 5G/ N100

اعلنت One Plus عن هاتفين جديدين وهما Nord 10 5G و Nord N100 بعدما اجتاحت الأسواق العالمية ونالت ثقة فئة كبيرة من الجمهور المحب لهذة العلامة التجارية ولمحبي ألعاب الهواتف نظرًا لسرعة الهواتف واهتمام الشركة بإمداد الهواتف بمعالجات سريعة وقوية





بالنسبة لهاتف Nord 10 5G فهو يأتي مع شاشة 6.5 انش بدقة Full HD+ من نوع IPS-LCD وفي الاعلى ثقب يضم كاميرا امامية 16MP









في الخلف يوجد اربع كاميرات, الالوى 64MP والثانية 8MP للتصوير بزاوية عريضة, والثالثة لتحسين العمق في الصور, والرابعة لتصوير الاجسام القريبة





الهاتف يعمل بشريحة Snapdragon 690 ورام 6/8GB وذاكرة داخلية 128GB









بطارية الهاتف 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W





سعر الهاتف سيكون حوالي 350-400 يورو وذلك بجسب النسخة





اما بالنسبة لهاتف N100 فهو يملك نفس الشاشة ولكن بدقة HD+ و الكاميرا الامامسة اصبحت 8MP









ايضا الكاميرا الرئيسية اصبحت 13MP ولا يوجد كاميرا للتصوير بزاوية عريضة





الهاتف يعمل بشريحة Snapdragon 460 ورام 4GB وذاكرة داخلية 64GB



