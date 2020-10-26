الاعلان عن هواتف One Plus Nord 10 5G/ N100

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:44 م
One Plus Nord 10 5G
One Plus Nord 10 5G
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الاعلان عن هواتف One Plus Nord 10 5G/ N100

اعلنت One Plus عن هاتفين جديدين وهما Nord 10 5G و Nord N100 بعدما اجتاحت الأسواق العالمية ونالت ثقة فئة كبيرة من الجمهور المحب لهذة العلامة التجارية ولمحبي ألعاب الهواتف نظرًا لسرعة الهواتف واهتمام الشركة بإمداد الهواتف بمعالجات سريعة وقوية

بالنسبة لهاتف Nord 10 5G فهو يأتي مع شاشة 6.5 انش بدقة Full HD+ من نوع IPS-LCD وفي الاعلى ثقب يضم كاميرا امامية 16MP


في الخلف يوجد اربع كاميرات, الالوى 64MP والثانية 8MP للتصوير بزاوية عريضة, والثالثة لتحسين العمق في الصور, والرابعة لتصوير الاجسام القريبة

الهاتف يعمل بشريحة Snapdragon 690 ورام 6/8GB وذاكرة داخلية 128GB

OnePlus Nord N10 5G release date, price, specs and design

بطارية الهاتف 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W

سعر الهاتف سيكون حوالي 350-400 يورو وذلك بجسب النسخة

اما بالنسبة لهاتف N100 فهو يملك نفس الشاشة ولكن بدقة HD+ و الكاميرا الامامسة اصبحت 8MP

Snapdragon 690-powered OnePlus Nord N10 5G set to launch in the US for under US$400 - NotebookCheck.net News

ايضا الكاميرا الرئيسية اصبحت 13MP ولا يوجد كاميرا للتصوير بزاوية عريضة

الهاتف يعمل بشريحة Snapdragon 460 ورام 4GB وذاكرة داخلية 64GB

بطارية الهاتف 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

الاعلان عن هواتف One Plus Nord 10 5G/ N100

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