الاعلان عن هواتف One Plus Nord 10 5G/ N100
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:44 م
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الاعلان عن هواتف One Plus Nord 10 5G/ N100
اعلنت One Plus عن هاتفين جديدين وهما Nord 10 5G و Nord N100 بعدما اجتاحت الأسواق العالمية ونالت ثقة فئة كبيرة من الجمهور المحب لهذة العلامة التجارية ولمحبي ألعاب الهواتف نظرًا لسرعة الهواتف واهتمام الشركة بإمداد الهواتف بمعالجات سريعة وقوية
بالنسبة لهاتف Nord 10 5G فهو يأتي مع شاشة 6.5 انش بدقة Full HD+ من نوع IPS-LCD وفي الاعلى ثقب يضم كاميرا امامية 16MP
في الخلف يوجد اربع كاميرات, الالوى 64MP والثانية 8MP للتصوير بزاوية عريضة, والثالثة لتحسين العمق في الصور, والرابعة لتصوير الاجسام القريبة
الهاتف يعمل بشريحة Snapdragon 690 ورام 6/8GB وذاكرة داخلية 128GB
بطارية الهاتف 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W
سعر الهاتف سيكون حوالي 350-400 يورو وذلك بجسب النسخة
اما بالنسبة لهاتف N100 فهو يملك نفس الشاشة ولكن بدقة HD+ و الكاميرا الامامسة اصبحت 8MP
ايضا الكاميرا الرئيسية اصبحت 13MP ولا يوجد كاميرا للتصوير بزاوية عريضة
الهاتف يعمل بشريحة Snapdragon 460 ورام 4GB وذاكرة داخلية 64GB
بطارية الهاتف 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W
الاعلان عن هواتف One Plus Nord 10 5G/ N100
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