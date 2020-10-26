انتحل اسم سيدة.. القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين عبر شبكة الإنترنت

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عبر شبكة الإنترنت.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبالغ مالية من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بزعم إستثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على العديد من مواقع التواصل الأجتماعى على شبكة الإنترنت بإسم منتحل لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية وأنها تمتلك ثروة مالية طائلة تبلغ 8 مليون دولار أمريكى، مغطاة بمادة سوداء حتى يمكن إخفاء ماهيتها وإدخلها البلاد وترغب فى إستثمارها.

ومن خلال ذلك تمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد إستثماره تحت إشراف أحد شركات الشحن العالمية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة وبحوزته، 2 لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم المائة دولار أمريكى وكل لفافة مثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكى، وشهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تفيد بالموافقة على نقل مبلغ 8 مليون دولار إلى البلاد لتسليمها للشاكى "مزورة بالكامل، صورة ضوئية من كارنية منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية، 2 هاتف محمول.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة وكذا البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين أنه يحتوى على صور من المستندات المضبوطة بحوزة المتهم وكذا محادثات نصية بينه وبين الشاكى تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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