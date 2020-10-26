باحث: انتخابات مجلس النواب "ملحمة" للدولة المصرية في عبور التحديات (فيديو)

Advertisements

أشاد حسين عبد الراضي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي خرج بشكل جيد على الصعيد التنظيمي والأمني، مشيدًا بالمهام التأمينية للقوات المسلحة والجهد الخاص بقوات الشرطة في تأمين الانتخابات.



وقال "عبد الراضي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن نسبة الإقبال والمشاركة كانت جيدة، مضيفًا "ما شهدناه بالأمس وأول أمس كان ملحمة انتخابية استطاعت بها الدولة المصرية أن تعبر تحديات كثيرة تعلقت بالأمن والصحة".



وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



وكان عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردي والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.



محاولات فاشلة لإفساد الانتخابات



بداية معاناة الإخوان كانت في فشل محاولاتهم لإفساد الانتخابات، حيث عملت القنوات على نشر أكاذيب عن الانتخابات فنشرت قناة مكلمين فيديو لقوافل غذائية مدعية أن حزب "مستقبل وطن" يوزع تلك الأطعمة كنوع من أنواع "الرشاوى الانتخابية"، ولكن في الحقيقة أن تاريخ الفيديو يعود لشهر يوليو الماضي حيث نشره الحزب عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا أنه يدعم الأسر التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد.



كما وقعت الجزيرة في خطأ ساذج فضحها أمام متابعيها حيث نشرت صفحاتها على السوشيال ميديا تدوينه وعنونتها بـ"ناخبون يشتكون عدم حصولهم على 100 جنيه مقابل صوتهم"، وبها خطأ فادح حيث قالت التدوينة إن الفيديو تم تصويره بأحدي لجان القاهرة، في حين أن الانتخابات بالعاصمة لم تبدأ بعد حيث إنها من محافظات المرحلة الثانية، واكتشف المتابعون الخطأ بسهولة، ووجهوا نقدا لاذعا للقناة القطرية ولقنوات الجماعة الإرهابية الذين فشلوا حتى في الكذب لتحقيق أهدافهم.



دعوات لممارسة العنف



وفي الساعات الأخيرة، ظهر انزعاج الاخوان بشكل كبير من سير البلاد على طريق الديمقراطية وبدأوا في الدعوة للعنف، وحرض القيادي الإخواني جماعة الإخوان على أعمال عنف جديدة داخل الدولة المصرية قائلا في حوار نشره موقع "عربي 21"، إنه لابد من استبدال شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص" بالصدام المسلح مع أجهزة الدولة المصرية، زاعما أن ذلك دفاع عن النفس بما تيسر من أسلحة، معتبرا ذلك أمر "شرعي ومشروع".



وفضح القيادي الذي كان يعمل مستشارا لـ محمد مرسي الجماعة مؤكدا أنها تبنى قطاعات كبيرة داخل التنظيم للتدريب على حمل السلاح ضد الدولة المصرية قائلا: "من الوارد أن تتحول قطاعات من جماعة الإخوان إلى تبني خيار المواجهات العنيفة مع قوى الأمن والداخلية".



صفعة على وجه الإخوان



وفي هذا الشأن، وصفت صحيفة العين الإماراتية إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020-2021، بـ"الصفعة على وجه الإخوان" مشيرة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية دعت لمقاطعة الانتخابات ولكن انتظام العملية أفشل دعوات الجماعة الإرهابية.