"جامع": سحب الأراضي من المصنعين الذين لم يلتزموا بإقامة مشروعاتها

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تعمل خلال الفترة المقبل علي مراجعة آلية تخيصص وبيع الأراضي للمصنعين بعد العديد من العيوب التى اكتشفتها في الألية السابقة.





وتابعت "جامع " خلال تصريحات علي هامش لقاء تنظمه مع المصنعين في اتحاد الصناعات، أن الأليه الماضية مكنت غير مصنعين من الحصول علي تلك الارضي والاستنفاع منها من خلال المتاجرة بها وإعادة ببيعها مرة أخري.





واضافت الوزيرة انها تقوم حاليا بامراجعه للمصنعين الذين حصلو على اراضي من الدولة ولم يقموا بانشاء مشروعات عليها تمهيدا لسحبها منهم فورا، مشيرة إلي أنها لن تطرح اراضي للبيع في التوقيت الحالي.