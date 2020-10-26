وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:28 م
وظائف الحكومة المصرية
وظائف الحكومة المصرية
Advertisements
وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020

وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2020 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  (الهيئة العامة للأبنية التعليمية):

مدير عام التجهيزات الفنية.
شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب.
الخبرة في مجال العمل.
القدرة على القيادة والتوجيه.
اجتياز البرامج التدريبية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر عام 2016.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
​قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول أ، أو قضاء مدة لا تقل عن 17 عامًا في مجال العمل.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 6-10-2020 وحتى 6-11-2020.

وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020 1
وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  (جامعة أسيوط):

مدير عام شئون التمريض.
شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس في التمريض.
الخبرة في مجال العمل.
القدرة على القيادة والتوجيه.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.
​قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 3-10-2020 وحتى 1-11-2020.

وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020 2
وظائف وزارة النقل (الهيئة العامة للنقل النهري):

مدير عام التراخيص الملاحية.
شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس هندسة.
الخبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.
​قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج القطاع الحكومي.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 11-10-2020 وحتى 10-11-2020.

وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020 3

وظائف وزارة الصحة (ديوان عام وزارة الصحة والسكان):

مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات العامة.
شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس طب وجراحة.
الخبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
القدرة على القيادة والتوجيه.
اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقًا للقانون رقم 81 الصادر عام 2016.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج القطاع الحكومي.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 15-10-2020 وحتى 14-11-2020.

وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020 4


كما يمكن الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط  الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل داخل جمهورية مصر العربية والمتواجدين في خارج البلاد أيضًا.

وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وظائف شهر اكتوبر وظائف الحكومة المصرية وظائف الحكومة الحكومة المصرية

أخبار تهمك

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الحكومة تعلن وظائف خالية و شاغرة لملايين المصريين

وظائف خالية.. فرص عمل فى الحكومة برواتب مجزية

اشتغل الآن.. 3000 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 6000 جنيه

الحكومة المصرية تعلن عن وظائف خالية لشهر فبراير 2019

وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر مايو 2019

وظائف خالية في الحكومة المصرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:40 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه