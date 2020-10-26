وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:28 م
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وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020
وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.
وظائف الحكومة المصرية
تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2020 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.
وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الهيئة العامة للأبنية التعليمية):
مدير عام التجهيزات الفنية.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب.
الخبرة في مجال العمل.
القدرة على القيادة والتوجيه.
اجتياز البرامج التدريبية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر عام 2016.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول أ، أو قضاء مدة لا تقل عن 17 عامًا في مجال العمل.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 6-10-2020 وحتى 6-11-2020.
وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة أسيوط):
مدير عام شئون التمريض.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على بكالوريوس في التمريض.
الخبرة في مجال العمل.
القدرة على القيادة والتوجيه.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 3-10-2020 وحتى 1-11-2020.
وظائف وزارة النقل (الهيئة العامة للنقل النهري):
مدير عام التراخيص الملاحية.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على بكالوريوس هندسة.
الخبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج القطاع الحكومي.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 11-10-2020 وحتى 10-11-2020.
وظائف وزارة الصحة (ديوان عام وزارة الصحة والسكان):
مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات العامة.
شروط التقديم بالوظائف:
حاصل على بكالوريوس طب وجراحة.
الخبرة في مجال العمل.
تتاح تلك الوظائف للجنسين.
القدرة على القيادة والتوجيه.
اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقًا للقانون رقم 81 الصادر عام 2016.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج القطاع الحكومي.
علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 15-10-2020 وحتى 14-11-2020.
كما يمكن الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل داخل جمهورية مصر العربية والمتواجدين في خارج البلاد أيضًا.
وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020
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