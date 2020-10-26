وظائف الحكومة المصرية لشهر أكتوبر 2020

وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.





وظائف الحكومة المصرية





تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2020 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.





وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الهيئة العامة للأبنية التعليمية):





مدير عام التجهيزات الفنية.

شروط التقديم بالوظائف:





حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرامج التدريبية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر عام 2016.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول أ، أو قضاء مدة لا تقل عن 17 عامًا في مجال العمل.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 6-10-2020 وحتى 6-11-2020.



