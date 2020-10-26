بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة





حسم النادي الأهلي عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، على أن ينتظم اللاعبين الجدد في تدريبات الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم الحالي يوم 31 أكتوبر الجاري.





ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع 3 صفقات نارية بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لمدة 5 مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 22 مليون جنيه بالإضافة لنسبة 20% سيحصل عليها مسئولي ذئاب الجبل من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.





كما حسم مسئولو القلعة الحمراء صفقة المغربي بدر بانون قادمًا من نادي الرجاء المغربي لمدة 3 مواسم، مقابل 2 مليون دولار، على أن يتم إعلان الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي عقب انتهاء مباراة الزمالك والرجاء في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.





وأنهي النادي الأهلي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق وادي دجلة لمدة 5 مواسم مقابل 12 مليون جنيه، وسينضم اللاعب لتدريبات الفريق الأحمر عقب انتهاء مباريات الجولة 34 من البطولة المحلية.





واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على استعادة جهود الثلاثي المعار أكرم توفيق، وعمار حمدي، ومحمد شريف لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.



