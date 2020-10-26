إعلان شركة هواوي عن مستلزمات الهواتف من الأقلام والشواحن اللاسلكية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:25 م
شركة هواوي
شركة هواوي
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إعلان شركة هواوي عن مستلزمات الهواتف من الأقلام والشواحن اللاسلكية

شركة هواوي يقوم بالإعلان عن مستلزمات وملحقات جديدة للهواتف بجانب هواتفها الأربعة الجديد الذي أصدرته Mate 40 في الخميس الماضي،

حيث أن في هذا اليوم قامت الشركة بالإعلان عن أجدد هواتف لها بشكل رسمي وهم: Mate 40 Pro،  Mate 40 Pro Plus، مع مواصفتهم الحديثة والمتميزة عن غيرها من الهواتف التي قامت هواوي بإصدارها من قبل.

شركة هواوي ومستلزمات الهواتف

شركة هواوي

حيث قامت الشركة الصينية “هواوي” بشرح تلك المستلزمات الجديدة وهي تشمل كل من:

القلم الإلكتروني الجديد ” M-Pen 2″:
يتوافر القلم بسعر 99 يورو، فهو من المستلزمات المتميزة التي يمكن أن نستخدمها في هواتف Mate 40،

بالإضافة إلى استخدامها في عدد من الحواسب اللوحية.

كما أن هذا القلم يتميز بكونه يدوم لحوالي 40 يوم دون أن تفرغ بطاريته، ولمدة 10 ساعات من الاستعمال المتواصل من الكتابة والرسم، ويتم شحنه باستخدام شحن لاسلكي ويستمر ساعتين للشحن.

شاحن لاسلكي للسيارات:
يتميز الشاحن اللاسلكي بسعة 50 واط، كما يمكن استخدامه أيضًا لجميع مستخدمي هواتف Mate 40 التي تقوم بدعم تلك السرعات، ويوجد مكان مخصص له في السيارة لتثبيته، ويأتي مع هذا الشاحن شاحن لاسلكي أخر للسيارات بسعة 66 واط.

بنك للطاقة:
أطلقت الشركة الصينية هذا البنك بسعة حوالي 12000 ميلي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن اللاسلكي بسعة 66 واط.

غطاء للهواتف الجديدة ” Ring Light Case “:
أطلقت هواوي شركة غطاء جديد للهواتف مع حلقة ضوئية يمكن وضعها بالكاميرا الأمامية، ويمكن استخدام أصحاب هواتف Mate 40 Pro، ويتم شحنه لاسلكي، ويتم توافره بسعر 69 يورو، ويتواجد منه الأسود والفضي والأبيض.

إعلان شركة هواوي عن مستلزمات الهواتف من الأقلام والشواحن اللاسلكية

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هواوي مستلزمات الهواتف شركة هواوي

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