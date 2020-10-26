الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:24 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أعلنوا خبراء الهيئة العامة في الأرصاد الجوية اليوم الاثنين على حالة الطقس المستمرة والممتدة حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تم التأكيد على أن الطقس سيشهد استقرار في حالة الطقس ستسمر حتى نهاية الأسبوع، والانتهاء من موجة التقلبات التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي.

الأرصاد والجوية وحالة الطقس

قاموا خبراء الهيئة العامة للأرصاد بالإشارة على أن هناك شبورة مائية ستعم البلاد خاصة في الساعات الأولى من بداية اليوم في مناطق معينة في كل من القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري مع رياح معتدلة،

كما تم التأكيد على أن الرطوبة ستكون بنسب كبيرة فالقاهرة تتميز بوجود 75% من الرطوبة، والسواحل الشمالية بنسبة 80%، وشمال الصعيد بحوالي 50%، والجنوب تصل إلى 30%.

إما حالة الطقس:

الطقس معتدل: في السواحل الشمالية
الطقس مائل للحرارة: في القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد
الطقس حار: في جنوب الصعيد، وسيتحول إلى الطقس شديد الحرارة يوم الأربعاء
إما درجات الحرارة يشير الخبراء على:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح بين 30 و31 درجة
 السواحل الشمالية: 29 درجة
جنوب سيناء: تتراوح بين 33 و34 درجة
شمال وجنوب الصعيد: تتراوح بين 30 و37 درجة

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

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