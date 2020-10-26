تعرف على اللمسات الأخيرة في متحف كفرالشيخ قبيل افتتاحه

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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، متحف كفر الشيخ لمتابعة آخر الأعمال واللمسات النهائية به تمهيدا لافتتاحه الوشيك.



رافق الوزير خلال جولته التفقدية، الدكتور علي أحمد مدير عام المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، وإيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، والعميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية.



وشملت الجولة تفقد المدخل الرئيسي للمتحف ومنطقة العرض الخارجية، ووضع محتوى اللافتات الإرشادية والضوابط الاحترازية بإلاضافة إلى تفقد قاعات العرض المتحفي.



يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.



وأشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى ان سيناريو العرض يبرز أيضًا بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ بأعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.



وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، أنه تم تفقد نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والإرشادية والخرائط التوضيحية للموقع ومسار الزيارة بالمتحف.



وقال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن من أهم القطع التي ستعرض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهه سخمت، وتمثال آخر لآحد الكهنه يرجع لعصر الأسره ٢٦، من منطقة تل الفراعين. وأضاف أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.