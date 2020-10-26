شركة رينو تكشفت عن سيارتها الكهربائية Twingo

قامت شركة رينو الفرنسية المتخصصة بصناعة السيارات بالكشف عن سيارتها الجديدة الكهربائية التي تعرف باسم Twingo، وقامت الشركة بالتأكيد على أن السيارة الجديدة سيتم طرحها في الأسواق العالمية في نهاية هذا العالم الحالي، وسيتم توافرها بأسعار متميزة فهي ستبدأ من 25 ألف يورو، أي ما يعادل بحوالي 474.821 جنيه مصري.





شركة رينو ومواصفات سيارة Twingo





قامت الشركة الفرنسية بالإشارة على عدة مواصفات معينة لسيارتها الكهربائية الجديدة، كما تم توضيح هام في السيارة على أنها تتميز بوجود خط لونه أزرق في منتصف جسد السيارة،





والذي يجعلها تتشابه مع تصميمات السيارات التي تم تزويدها بمحركات احتراق داخلية.





ومن ضمن مواصفتها الأخرى المتميزة هي:





تتواجد في السيارة سواعد محرك كهربائي بقوة 60 كيلووات/81 حصان أسفل صندوق الأمتعة.

إتاحة الشركة للسيارة بطارية خاصة للشحن، بسرعة يمكن أن تصل ل80% في غضون ساعة واحدة، وحوالي 4 ساعات حتى تصل إلى 100%.

يوجد في قاع السيارة بطارية الليثيوم أيون بسعة حوالي 22 كيلو وات.

يمكن أن تقطع السيارة مسافة 190 كيلو متر قبل أن يتم قطع شحن البطارية.

إضافة نظام معلومات وترفيه ” Easy Link” بداخل السيارة.

مع توافر شاشة لمسية بقياس حوالي 7 بوصة.

مع توافر نظام ملاحة متطور في السيارة لمعرفة مدى سير السيارة.



