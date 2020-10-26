وزير قطاع الأعمال يكشف موعد بدء تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

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قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن سيارة النصر محببة لقلب كل مصري، معقبًا: "أنا عن نفسي ركبت 5-6 موديلات منها".



وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك مصنع سيارات بمساحة 480 الف متر بوادي حوف، وبعض القطاعات به حديثة تم إنشاءها منذ عام 2008، وتسلسل العنابر تم بحرفية شديدة عام 1960، معقبًا: "عندنا جوهرة".



وتابع، إن هناك اتجاه قوى نحو انتاج السيارة الكهربائية، لافتًا إلى ان العالم بدأ في انتاجها منذ عام 2008-2009، وكل من ينتج سيارة تقليديه عليه أن يتجه لإنتاج السيارات الكهربائية منذ بداية 2023، مشيرًا إلى أن الصين بدأت في ضخ استثمارات هائلة في إنتاج البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية.



وأوضح، أنه سيتم البدء في تصنيع السيارة الكهربائية في مصر نهاية 2021؛ ليتم إنتاج أكثر من 55% من اجمالي السيارة الكهربائية كمكون محلي خلال السنة الأولى للإنتاج، موضحًا أن هناك حزمة محفزات حكومية لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

