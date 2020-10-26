مفاجأة جديد من وزارة السياحة والآثار.. افتتاح 3 متاحف في يوم واحد

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كما عودتنا وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الأخيرة، فإن مفاجآتها لا تنتهي، ولكننا نستطيع قراءة المشهد واستنتاج المفاجأة القادمة ولو بشئ من التخمين، حيث تُعد الوزارة لافتتاح ثلاثة متاحف في يوم واحد، مما سيُعد سبقًا هو الأول من نوعه في العالم للدولة المصرية.



وبدأ الأمر مع الإعلان المتتالي من الوزارة عن قرب افتتاح ثلاثة متاحف، وهي متحف المركبات الملكية في بولاق، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، وتزامنت زيارات المتابعة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري للمتاحف الثلاثة وتوالت، حتى أصبحت المتاحف الثلاثة تسير في خط متواز ناحية الاستعدادات النهائية مما يوحي أن الوزارة ستفتتح الثلاثة متاحف بيوم واحد.



والأخبار تأتي من الثلاثة متاحف متماثلة تقريبًا من انتهاء الاستعدادات النهائية لسيناريو العرض والانتهاء من وضع القطع الأثرية في الفتارين وانتهاء الاحتياطات الأخيرة، مما يوحي بتزامن يوم الافتتاح وهو ما ينتظره الجميع بفارغ الصبر.



فقد تفقد الدكتور خالد العناني متحف شرم الشيخ للوقوف على آخر أعمال سيناريو العرض المتحفي واللمسات النهائية للمشروع تمهيدًا لافتتاحه الوشيك، وتضمنت الجولة تفقد قاعات العرض المتحفي والمدخل الخاص بها، ومنطقة العرض الخارجية، ومنطقة النافورة، ومنطقة البازارات، كما قام الأمين العام في يوم لاحق بتفقد ثان تصاحبه لجنة سيناريو العرض لموضع اللمسات النهائية.



كما تحدد مواعيد فتح المتحف حيث سيستقبل الجمهور طوال أيام الأسبوع لفترتين صباحية من 10 صباحا إلى 1 مساءً، والثانية مسائية من 5 مساءً إلى 11 مساءً، وذلك في إطار سياسة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية حيث ستقدم هذه المواعيد فرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحًا، وزيارة المتحف ليلًا للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، ومساحة متحف آثار شرم الشيخ تبلغ 192000 متر مربع، وقد بدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى في عام 2018، حيث بلغت تكلفة المشروع 812 مليون جنيه.



ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض 5200 قطعة آثرية منتقاة، تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وكذلك مخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا وغيرها.



وخلال نفس الأيام التي تفقد فيها الوزير متحف شرم الشيخ، كان ويتفقد أيضًا متحف المركبات الملكية، حيث تفقده للوقوف على آخر الأعمال به ووضع اللمسات النهائية له تمهيدا لافتتاحه الوشيك، وقد شملت الجولة تفقد قاعات العرض والفناء والنافورة ومراجعة اللوحات الإرشادية بالمتحف، حيث يضم المتحف مجموعة رائعة من المقتنيات أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى عصر أسرة محمد علي، كما يضم مجموعة من أطقم الخيول والسروج، والملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، ومجموعة من اللوحات الورقية والزيتية حكام وأميرات الأسرة العلوية.



كما تفقد العناني اليوم الاثنين متحف كفر الشيخ، استعدادًا أيضًا لافتتاحه الوشيك، حيث يدور سيناريو العرض المتحفي فيه حول أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.



كما يبرز سيناريو العرض موضوعات تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ وكذلك مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث تُعد مدينة سخا بكفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ وكذلك موضوعات ذات صلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، فهي ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.



ومن أهم القطع التي سُتعرض في متحف كفر الشيخ تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الإلهة سخمت، وتمثال آخر لآحد الكهنة يرجع لعصر الأسره ٢٦، من منطقة تل الفراعين.



وبناء على كل ما سبق نستطيع أن نجزم أن متاحف المركبات الملكية وشرم الشيخ وكفر الشيخ سيكون افتتاحها متزامنًا، مما سيمثل سبقًا للدولة المصرية، وكذلك دعاية عالمية للسياحة المصرية التي تعود بشكل تدريجي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.