أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران













أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، توسيع العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، ووضعه على القائمة السوداء الأمريكية.





وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".





كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، "على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط".





وتفرض الولايات المتحدة حصارًا على إيران، منذ انتهاء حظر السلاح الأممي على طهران، والذي كانت ترغب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تمديده، لكنها فشلت في ذلك.