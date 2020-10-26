ادفع فاتوره التليفون الارضي من موقع billing.te.eg.. رابط الاستعلام عن فواتير الخط الأرضي بالرقم





فاتوره التليفون الإرضي، بات الآن لجميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام وسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، حيث صدرت فاتورة التليفون في منتصف الشهر الحالي وتم تحديد مهلة 30 يوم لجميع العملاء لسداد الفاتورة قبل أن يتم تحويل الخط الأرضي إلي خط استقبال فقط ولن يتم السماح للعملاء بالاتصال حتي يتم سداد قيمة الفاتورة، وفي حال عدم سداد فاتورة التليفون خلال الشهر الثاني من إصدار الفاتورة يتم فرض غرامة مالية على إجمالي فاتورة الخط الأرضي.





فاتوره التليفون الارضي

يحرص عملاء الشركة المصرية للاتصالات على سداد قيمة فاتورة التليفون الإرضي في موعده قبل انقطاع خدمة الاتصال حتي لا يتم قطع خدمة الأنترنت، ولهذا نعرض لجميع العملاء في هذا التقرير بخطوات مبسطة كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون بالرقم الأرضي وكيفية سداد الفاتورة من دون الحاجة للذهاب إلي السنترال والتعرض للزحام خاصة في ظل انتشار كوفيد 19.





فاتورة التليفون بالرقم

يمكنك الآن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال رقم الهاتف من خلال إتباع الخطوات التالية:





- الدخول إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ).

- النقر على الاستعلام عن فاتورة التليفون.

- تحديد خيار الاستعلام بالرقم الأرضي.

- كتابة كود المحافظة.

- كتابة رقم الخط الأرضي.

- النقر على اظهر الفاتورة.





كما يمكنك سداد الفاتورة من خلال الفيزا الكارد أو بطاقة الأئتمان من خلال موقع المصرية للاتصالات، أو من خلال خدمة فوري في جميع المحلات.



