مستشار الرئيس: الصين ستحتل صدارة دول العالم في التحول الرقمي 2025

Advertisements

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، إن مبادرة التحول الرقمي زادت أهميتها بعد البنية التحتية التكنولوجية الكبيرة والزيادة في عدد المستخدمين للهواتف الذكية والانترنت على مستوى العالم.



وأضاف "غنيم" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير "، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العالم به حوالي 8 مليار نسمة يستخدمون حوالي 9 مليار هاتف ذكي.



وتابع رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي أن أهمية الاقتصاد الرقمي تزداد يوما بعد الآخر فحجم التجارة بالعالم 86 تريليون دولار منهم 13 تريليون دولار للتحول الرقمي بنسبة 15 % وسيصل 50 % خلال السنوات المقبلة.



وأوضح أن الصين ستحتل صدارة دول العالم في التحول الرقمي في عام 2025 ويليها الهند، والعالم انفق على التحول الرقمي ما يقرب من تريليون و180 مليار دولار.



وأكد رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي أن الأجهزة ستتحول قريبا لأجهزة ذكية مثل الثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة كما ستكون الآلات في المصانع ذكية وستقضي الثورة الصناعية الرابعة على العديد من الوظائف التقليدية بنسبة 50% وستخلق عدد آخر من الوظائف لا نعرفها حاليا.

