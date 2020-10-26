استشاري: 40% من مرضى تأخر الإنجاب يعانون من دوالي الخصية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن دوالي الخصية عبارة عن أوردة متمددة حول الخصية، وتثر على قدرة الرجل على الإنجاب، وعلاجها يؤدي إلى تحسن الحالة الإنجابية للرجل، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي للدوالي هو ضعف الجدار الأوعية الدموية، ومع الوقفة لمدة طويلة يزداد هذا الضعف.

وتابع "حافظ"، خلال حواره مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الدوالي منتشرة بشكل كبير جدًا، و40% من مرضى تأخر الإنجاب يعانون من دوالي الخصية، مضيفًا أن الدوالي تضغط بشكل ميكانيكي على الخصية مما تؤثر على الإنجاب، خلاف أنها تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخصية مما يؤثر على وظيفة الخصية في أنتاج الحيوانات المنوية.

ولفت إلى أن المتهم الأول في تأخر الإنجاب هي المرأة، موضحًا أن نسبة تسبب الرجل في تأخر الانجاب مؤخرًا ارتفعت من 30% لـ50%، وإهمال كون الرجل سبب في تأخر الإنجاب، فهذا لن يؤدي إلى الوصول إلى حل في علاج مشكلة تأخر الإنجاب.

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