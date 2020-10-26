فرجاني ساسي يُساند الزمالك أمام الإسماعيلي

تواجد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي بمدرجات استاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرة زملائه في الفريق أمام النادي الإسماعيلي، وذلك على الرغم من غيابه اليوم عن المباراة بسبب الإيقاف.





ويواجه الزمالك فريق الإسماعيلي على ستاد القاهرة الدولي،ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 68، مباراة من 33 مواجهة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 5، سجل لاعبوه 47 هدفًا، فيما تلقت شباكه 26.





ويأتي الإسماعيلي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، مم 33 مباراة، حيث فاز في 11 مواجهة، وتعادل في 8، وخسر 14، وسجل لاعبوه 37 هدف، وتلقت شباكه 45 هدف.



