فرجاني ساسي يُساند الزمالك أمام الإسماعيلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
تواجد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي بمدرجات استاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرة زملائه في الفريق أمام النادي الإسماعيلي، وذلك على الرغم من غيابه اليوم عن المباراة  بسبب الإيقاف.

ويواجه الزمالك فريق الإسماعيلي على ستاد القاهرة الدولي،ضمن مواجهات  الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 68، مباراة من 33 مواجهة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 5، سجل لاعبوه 47 هدفًا، فيما تلقت شباكه 26.

ويأتي الإسماعيلي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، مم 33 مباراة، حيث فاز في 11 مواجهة، وتعادل في 8، وخسر 14، وسجل لاعبوه 37 هدف، وتلقت شباكه 45 هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي ساسي الزمالك الإسماعيلي

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عواد يدعم الزمالك أمام دجلة من مدرجات استاد القاهرة (صورة)

ديربي ولاد العم.. التكافؤ يسيطر على تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الإسماعيلي (أرقام)

بعد قرار إيقاف الدوري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في إفريقيا

فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

الزمالك يستدعي لاعبيه الأجانب للعودة للفريق

تحديد موعد عودة فرجاني ساسي للزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:40 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه