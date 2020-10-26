سفير مصر بجنوب السودان: معظم قيادات جوبا تعلمت في القاهرة

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قال السفير محمد قدح، سفير مصر بجنوب السودان، إن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد العفار قام بزيارة جوبا لمدة أسبوع، لمناقشة التعاون في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى مصر تعطي منح تعليمية لأبناء جنوب السودان منذ منتصف السبعينات أي قبل انفصال الجنوب عن شمال السودان.



وتابع "قدح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن معظم قيادات جنوب السودان مرتبطة بمصر، بسبب أن معظمها تعلمت في القاهرة، مشيرًا إلى أن عدد المنح المقدمة لجنوب السودان تصل لـ3.00 منحة، وتم زيادتها مؤخرًا.



وأشار إلى أن فرع جامعة الاسكندرية بجنوب السودان انتهى انشائيا في عام 2016، ولكن الحرب الأهلية في جنوب السودان أجلت دخول الفرع في العمل، مشيرًا إلى أن الفرع تعرض لأضرار مؤخرًا، وسيتم تقييم هذه الأضرار، استعدادًا لافتتاحه العام المقبل.



ولفت إلى أن هناك مشروع قديم لإنشاء خط سكة الحديد، يربط السودان وجنوب السودان ومن ثم مصر، ولم يحدد توقيت إعادة البدأ فيه، ويتم الحديث حاليًا على اعداد دراسة جدوى لهذا المشروع.



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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مناوا بيتر، وزير الرى لجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بما يربط مصر وجنوب السودان من علاقات تاريخية متميزة، توطدت أواصرها على مدار السنوات الماضية، لا سيّما فى ضوء ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى كافة المجالات التى تمثل أولوية للأشقاء فى جنوب السودان.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير الرى بجنوب السودان، نقل لرئيس الوزراء شكر وتقدير قيادة وحكومة بلاده، لموقف مصر المساند للشعب الجنوب السودانى خلال أزمة الفيضانات والسيول، وجسر المساعدات الجوى المصرى الذى نقَل مساعدات إنسانية مهمة فى ذلك التوقيت الحيوى، مؤكدًا أن موقف مصر لم يكن جديدًا ولا مستغربًا، فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط الشعبين فى مصر وجنوب السودان.



وأشار وزير الرى بجنوب السودان إلى أن قيادات الصف الأول فى بلاده هم من خريجى الجامعات المصرية، ومن ثم هناك حرص على استمرار تعزيز التعاون مع مصر، والاستفادة من خبرات مصر وكوادرها المتميزة فى بناء القدرات فى جنوب السودان، وإقامة مشروعات استثمارية مصرية فى مجالات الزراعة والرى والكهرباء وغيرها من مجالات البنية التحتية.



كما أعرب الوزير عن أملهم فى الإسراع بافتتاح فرع لأحد البنوك المصرية فى جنوب السودان، وليكن فرع للبنك الأهلى المصرى.



وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن وزير الرى بجنوب السودان أشاد بقيام مصر بإنشاء مدارس صناعية فى جنوب السودان، وهى المدارس التى بدأ يتخرج فيها كوادر مهنية مدربة تلبى احتياجات سوق العمل. كما وجه الوزير الشكر لوزارة التعليم العالى المصرية على قرار زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة من جنوب السودان للدراسة فى الجامعات المصرية، معربًا عن تطلعهم لقيام مصر بتقديم الدعم الممكن للطلبة الآخرين من جنوب السودان أيضًا والمقيمين فى مصر، ويدرسون على نفقتهم الخاصة، لا سيما وأن الظروف المتعلقة بفيروس كورونا أثرت على مصادر دخلهم.



وفى مجال الرى، استعرض وزير رى جنوب السودان، جوانب التعاون المتنامي مع مصر فى هذا المجال، مشيدًا بما يقدمه خبراء الرى المصريون من خبرات لأشقائهم فى جنوب السودان، لا سيما فى مجال تطهير المجارى المائية والبحيرات، وبناء قدرات وزارة الرى فى جنوب السودان.

