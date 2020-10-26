‏"حكماء المسلمين‬⁩": تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة "⁧‫شارلي أبيدو‬" لإساءتها لنبي الرحمة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
ترأس فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس حكماء المسلمين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وخلال الاجتماع ندد مجلس حكماء المسلمين بالحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية تحت شعار "حرية التعبير"، مؤكدًا استنكاره الشديد أيضًا لحادثة مقتل المدرس الفرنسي، وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، مشددًا على أن كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيًا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد -صلي الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي، مشددًا على أن حرية التعبير لابد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الاخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية.

وجدد مجلس الحكماء دعوته للمواطنين المسلمين في الغرب إلى التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين.

وأكد المجلس أن مواجهة هذا الإساءات ستكون من خلال القضاء وبالطرق القانونية، إيمانا من المجلس بأهمية مقاومة خطاب الكراهية والفتنة بالطرق السلمية والعقلانية والقانونية.

ويطالب المجلس المسلمين أيضًا بمواجهة خطاب الكراهية عبر المطالبة بسن تشريعات دولية تجرم التحريض علي الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مطالبا عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للحملة الممنهجة على الإسلام ومعاداته والزج به في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:40 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه