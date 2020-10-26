الري: مياه النيل قضية حياة وملتزمون بالثوابت المصرية حول سد النهضة (فيديو)



وتابع السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "مصر لديها ثوابت ونقاط قانونية بشأن آلية فض المنازعات ونقاط فنية كعمليتي مد وتشغيل سد إثيوبيا، وسيتم التأكيد عليها خلال المفاوضات المقبلة"، مشيرا إلى أن مصر حرصت على بصيص الأمل والتزمت بمسار المفاوضات.



وأضاف أن "مياه النيل ليست رفاهية بالنسبة لنا لكنها قضية حياة، وملتزمون بالتفاوض دون المساس بحياة المصريين".



وأعلنت وزارة الري اليوم الاثنين أن مصر شارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.



كان قد أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الأخيرة بعدد من التصريحات الهامة بشأن سد النهضة ورؤيته حول ما يمكن أن يشهده ذلك الملف في ظل التعنت الإثيوبي الذي تمارسه أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم.



قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مفاوضات سد النهضة توقفت شهرين بسبب الخلاف على النقاط الجوهرية، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا وجهت دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات حيث قبلت الدول الثلاث التفاوض.