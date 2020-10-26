حماية المستهلك عن مصروفات الباص: "حقوق الناس لازم ترجع"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 955 من المدارس والجامعات استجابت لقرار رد 25% من مصروفات الباص، ولكن هناك 3 مدارس اعلنوا صراحة أنهم لن يلتزموا بالقرار، وسيطعنوا عليه.

وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه من المثير للدهشة أن أشخاص قائمين على مؤسسة تعليمية يصرون على عدم رد حقوق أولياء الأمور، موضحا أنه تم إحالة هذه المدارس للنيابة، معلقا: "حقوق الناس لازم ترجع".

وأضاف أن الغرامة المالية هى عقوبة المدارس التي ترفض رد الـ 25% من مصروفات الباص، والتي تبدأ من 20 ألف وحتى مليون جنيه، منوها بأن وزارة التربية والتعليم هى المنوط بها تحديد هل الخدمة المقدمة كانت مكتملة أم ناقصة، وتتطلب رد قيمة الخدمة.

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