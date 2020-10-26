عاجل.. البرهان: نعمل على تغيير نظرة العالم للسودان من خلال إنهاء العداء مع الجميع

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قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنهم يعملون على تغيير نظرة العالم للسودان من خلال إنهاء العداء مع الجميع، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأضاف أن رفع السودان من لائحة الإرهاب سيؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والمصرفية، متابعًا: "هدفنا الأول هو مصلحة السودان والعودة للمجتمع الدولي".



ولفت إلى أن أغلب القوى السياسية والمدنية لم يكن لها تحفظات حول العلاقات مع إسرائيل.

