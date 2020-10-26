بيان مهم من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة علي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



طقس غدا الثلاثاء:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما حار علي جنوب الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة برياح معتدلة علي كافة انحاء البلاد.



طقس يوم الأربعاء المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل، طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الاربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة برياح معتدلة علي كافة انحاء البلاد.



طقس يوم الخميس المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الخميس المقبل، طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة برياح معتدلة علي كافة انحاء البلاد.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.



وتسجل درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23.

