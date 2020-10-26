وزيرة التجارة: الاقبال على المجمعات الصناعية الجديدة لا يرتقي لطموحتنا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إجمالي ما تم شراءه من كرسات شروط لحجز وحدات المجمعات الصناعية التي اعلنت الوزارة عن طرحها مؤخرا في عدد من المحافظات بلغ 900 كراسة فقط منذ فتح باب الحجز وحتي الان من اصل 1657 كرسة مستهدف بيعها.


وتابعت الوزيرة في لقاء أمام مع اتحاد الصناعات المصري لشرح تفاصيل طرح وزارة الصناعة عدد من المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات: "أنها تهدف من تلك اللقاءات تذليل كافة العقابات التى تواجه المصنعون لحجز وحدات في تلك المجماعات الصناعية الجديدة"، مشيرة إلي أن الطرح الجديد لإجمالي 7 مجمعات صناعية تلاشي صعوبات التى كانت موجودة في طروحات المرحلة الاولي من تلك المجمعات وهي مرغم والبحر الاحمر.

واشارت جامع إلي أن الطرح الجديد خفض قيمة شراء كرسات الشروط، وقيمة مقدم حجز الوحدة الصناعية، كما استبدلت دراسة الجدوي المطلوب توفيرها لحجز تلك الوحدات بدراسة مبسطة ، بالاضافة الي انه تم توفير طلب تقسيط شراء الوحدة مع عدد من البنوك.

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