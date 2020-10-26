"عائلة قانونية".. مالا تعرفه عن هاني رمزي في يوم ميلاده

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان هاني رمزي، والذي أتم عامه ال56 اليوم وينتمي لعائلة مليئة بالمحاميين حيث ولد لأب محامي وهو عادل رمزي.

خيب هاني رمزي آمال والده حيث دخل كلية التجارة بدل كلية الحقوق، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

كانت أول انطلاقة لهاني رمزي في السينما فيلم "الحب الأول" مع مصطفى قمر ومنى زكي وطارق لطفي.

اشتهر من خلال دوره في مسرحية "كده أوكيه" مع مصطفى قمر ومنى زكي وطارق لطفي.

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