موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي في جلسة مطولة

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.









وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.









واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.









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خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم الإثنين، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.









ونفذ الرباعي البرنامج التدريبي الخاص بهم، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة خلال مران الفريق، الذي أقيم على استاد التتش بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني.









وحرص الجهاز الفني للفريق على استبدال الشناوي خلال مباراة الوداد المغربي الأخيرة، التي أقيمت مساء يوم الجمعة على استاد القاهرة، والدفع بـ«علي لطفي» بدلًا منه.