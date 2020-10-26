المدير الفني للمريخ يتقدم باعتذار عن استكمال المهمة

Advertisements





تقدم المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي محمد عبد الرحمن ، باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق ، على الرغم من القرار الصادر من اتحاد الكرة بشأن اللغاء الهبوط وبقاء الفريق بالقسم الثاني .



هذا وقد اوضح " عبد الرحمن " عن اسباب الاستقالة واهمها عدم وجود دعم من محافظ بورسعيد الى جانب الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي ، مما ادى الى عدم الالتزام لسداد مستحقات الجهاز الفني واللاعبين المادية



وكان فريق المريخ قد هبط رسميا للقسم الثالث ، بعد تعثر نتائجه خلال الموسم المنقضي من دوري القسم الثاني حيث اختتمه محتلا المركز التاسع ، لكن اتحاد الكرة اعلن اليوم عن اللغاء الهبوط وبقاء المريخ بالدوري.