المدير الفني للمريخ يتقدم باعتذار عن استكمال المهمة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
Advertisements


تقدم المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي محمد عبد الرحمن ، باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق ، على الرغم من القرار الصادر من اتحاد الكرة بشأن اللغاء الهبوط وبقاء الفريق بالقسم الثاني .

هذا وقد اوضح " عبد الرحمن " عن اسباب الاستقالة واهمها عدم وجود دعم من محافظ بورسعيد الى جانب الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي ، مما ادى الى عدم الالتزام لسداد مستحقات الجهاز الفني واللاعبين المادية

وكان فريق المريخ قد هبط رسميا للقسم الثالث ، بعد تعثر نتائجه خلال الموسم المنقضي من دوري القسم الثاني حيث اختتمه محتلا المركز التاسع ، لكن اتحاد الكرة اعلن اليوم عن اللغاء الهبوط وبقاء المريخ بالدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - بشري سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

عودة النشاط ما بين مؤيد ومعارض في بنى سويف والصعيد

التكاليف والإجراءات الاحترازية تمنعان فرق القسم الثالث من استكمال الموسم

ممدوح عبد الحى يعتذر عن استكمال مهمته مع كوكاكولا

٧ لاعبين خارج حسابات المريخ بالموسم الجديد

رسميا.. طارق الصاوي مديرا فنيا للزرقا خلال الموسم الجديد

محمد ياسين يقود بورفؤاد خلفا لـ"الصاوي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

05:00 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه