بعد تتويج نهضة بركان.. الأندية المغربية تعادل رقم تونس في الكونفدرالية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب بيراميدز المصري، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وبهذا التتتويج استطاع فريق نهضة بركان أن يحقق اللقب الأول في تاريخه، والخامس في تاريخ الأندية المغربية.

وعادلت الأندية المغربية الرقم المسجل بإسم الأندية التونسية كأكثر الدول حصولا على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث حصدها من تونس كلا من، الصفاقسي، أعوام 2007 و2008 و2013، والنجم الساحلي، عامي 2006 و2015.

في المقابل، حققتها من الأندية المغربية كلا من، الجيش الملكي 2005، والفتح الرياضي 2010، والمغرب الفاسي 2011، والرجاء 2018، وفي الأخير نهضة بركان 2020.

جدير بالذكر أن بيراميدز فشل في أن يكون ثالث فريق مصري يدخل هذه البطولة إلى سجل بطولات الأندية المصرية.

ويعد بيراميدز، ثالث فريق مصري يصل إلى النهائي، بعد الأهلي والزمالك، ولكن الثنائي الأخير حقق البطولة في النهائي.

وفشل بيراميدز في أن يضع مصر في المركز الثاني منفردا، بين الدول الأكثر تتويجا بهده البطولة، حيث تتساوى مصر حاليا مع جمهورية الكونغو بواقع لقبين لكل دولة.

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نهضة بركان الكونفدرالية

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