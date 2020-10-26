بوجبا يكشف حقيقة تركه منتخب فرنسا بسبب تصريحات ماكرون

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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أكد الفرنسي بول بوجبا، نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أن ما تردد مؤخرًا عن تركه للمنتخب الفرنسي بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام ليس صحيحًا بالمرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الفرنسي حربا على ما سماه "النزعة الانفصالية الإسلامية"، التي يعتقد أنها تسيطر على بعض الجاليات المسلمة في بلاده.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو مسلم ترك المنتخب الفرنسي لكرة القدم ردا على تصريحات ماكرون، لكن بطل كأس العالم الأخيرة (27 عاما) نفى ذلك وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "هذا غير مقبول" إلى جانب ملصق "أخبار زائفة" على لقطة لعنوان الصحيفة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي ذبحا على يد شاب من أصل شيشاني في إحدى ضواحي باريس.

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