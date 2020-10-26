نجم الأهلي يُقرر الرحيل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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كشف قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن عن قرار المهاجم السنغالي آليو بادجي لاعب النادي الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء.


وخلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال أحمد حسن : "أليو بادجي يشعر في وجود المدرب موسيماني بأنه غير مرغوب فيه، بعدما جلس بديلا في المباريات السابقة، والمدرب الجنوب إفريقي أبلغ لجنة التخطيط بقدرته على ضم محترفين مميزين خلال الفترة المقبلة".


وتابع: "طلب أليو بادجي من وكيل أعماله البحث عن عروض جادة للرحيل عن الأهلي خلال الفترة القادمة".


جدير بالذكرر أن تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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