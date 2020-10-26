البورصات الأوروبية تتراجع في الختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على تراجع بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع تزايد الإصابات.





وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 7.3 بالمائة لتقود خسائر كافة القطاعات والبورصات الأوروبية.





وتراجع سهم "ساب" الألمانية بحوالي 22 بالمائة بعد أن تخلت عن أهدافها الربحية متوسطة الأجل والتحذير من أن التعافي من ضربة كورونا سوف يستغرق وقتا أكثر من المتوقع.





وارتفعت إصابات فيروس كورونا في أوروبا بشكل كبير حيث أبلغت فرنسا عن ارتفاع قياسي في الإصابات الجديدة يوم الأحد، وأمرت إيطاليا ا بإغلاق الصالات الرياضية العامة وإغلاق الحانات مبكراً، كما أصدرت إسبانيا حظر تجول على مستوى البلاد لوقف تفشي المرض.





كما أبلغت الولايات المتحدة أيضاً عن عدد قياسي من الإصابات يوم الجمعة بأكثر من 83 ألف حالة، متجاوزة ذروتها في منتصف يوليو.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.8 المائة إلى 355.9 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 5792 نقطة.





كما كان مؤشر "داكس" الألماني أكبر الخاسرين متراجعاً بنسبة3.7 المائة إلى 12177.1 نقطة، فيما هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 1.9 بالمائة إلى 4816.1 نقطة.





وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1809 دولار.